В Дагестане с 15 июня начнется первый этап снятия ограничений
14.06.2020, 3:10, Новости дня
В Дагестане с 15 июня начнется первый этап снятия ограничений. Решение приняли на заседании оперативного штаба по рекомендации Роспотребнадзора.
Отмечается, что снижение темпов прироста заболеваемости, а в пяти районах — новых случаев, нет вообще.
В итоге возобновится работа предприятий сферы услуг, откроются непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. Можно будет гулять и заниматься спортом на улице, передает "Россия 24". Все это при строгом соблюдении санитарных норм, масочного режима и дистанции.
В республике достаточно необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и медоборудования.
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