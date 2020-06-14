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14.06.2020, 3:10, Новости дня

В Дагестане с 15 июня начнется первый этап снятия ограничений. Решение приняли на заседании оперативного штаба по рекомендации Роспотребнадзора.

Отмечается, что снижение темпов прироста заболеваемости, а в пяти районах — новых случаев, нет вообще.

В итоге возобновится работа предприятий сферы услуг, откроются непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров. Можно будет гулять и заниматься спортом на улице, передает "Россия 24". Все это при строгом соблюдении санитарных норм, масочного режима и дистанции.

В республике достаточно необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и медоборудования.

 



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