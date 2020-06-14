Мнение: Статуя Геракла в Иране
14.06.2020, 3:00, Разное
Эта гигантская статуя Геракла, попивающего винцо, была найдена (европейцами) около 1957 года.
Она находится в Иране, высечена на склоне горы Бехистун. А изготовлена она в 153 году до н.э. (долгёхонько искали).
Точная дата легко устанавливается по надписи на плите за его головой, которая гласит:
В год 164-й (по селевкидскому летоисчеслению)
в месяц панемос (июнь)
Геракл Каллиникос ("славный в победе")
сделан Гиацинтом, сыном Пантавха,
ради Клеомена,
командующего Верхних Сатрапий,
из сатрапов.
То есть она высечена по приказу правителя (губернатора) империи Селевкидов или Парфянской империи.
Статуя имеет длину 1,47 метров. Дважды у нее крали голову — но находили и возвращали обратно. Теперь голова заменена копией, а оригинал в музее, во избежаниe. В 1957 году у Геракла был пенис, но после иранской революции он был отломан.
Фото: Википедия
Источник: Шакко
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