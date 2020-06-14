 

Стала известна реакция семьи погибшего в ДТП водителя на обращение Ефремова

14.06.2020, 2:48, Новости дня

Адвокат Александр Добровинский объяснил, почему близкие погибшего в ДТП Сергея Захарова отказываются от материальной помощи актера Михаила Ефремова.

Юрист, который представляет родственников Захарова, в эфире «Соловьев Live» процитировал слова брата погибшего: «Вы знаете, Сергей бы не понял и не разрешил. Не возьмем никогда никакую сумму».

Добровинский отметил, что близкие Захарова ждут расследования дела в соответствии с законом и готовы принять решение суда. При этом семья погибшего страдает от негатива, который сейчас распространяется в соцсетях в их отношении. Также близким Захарова не понравилось то, что Ефремов опубликовал обращение, но не попытался лично связаться с семьей жертвы ДТП, передает РИА «Новости».

Юрист подчеркнул, что считает заявления, согласно которым его клиентам предложат компенсацию в 100 млн рублей, после чего они «сломаются», провокацией.

«Не думаю, что они сломаются», – сказал Добровинский.

Он рассказал, что «слышит такие слова от них, что редко услышишь от других».

Напомним, адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что семья Захарова не идет на контакт. Он «ездил к матери погибшего в Рязанскую область», но «не уверен», что она «правильно восприняла» его слова, так как уже «в очень преклонном возрасте».

В понедельник вечером пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель Lada умер в больнице.



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