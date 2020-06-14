Мангер собирается с помощью справки из больницы избежать принудительного привода в суд – активисты

14.06.2020, 2:45, Новости дня

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, фигурирующий в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, пытается избежать принудительного привода в суд в Киеве для избрания меры пресечения.

Об этом 13 июня заявили в Facebook-сообществе “Кто заказал Катю Гандзюк?”.

Активисты разместили фото якобы автомобиля Мангера, припаркованного возле Херсонского областного кардиологического диспансера.

“Это именно то медучреждение, где главврач Олег Мазуряк собирается прятать Мангера от обязательного привода на судебное заседание об изменении меры пресечения. Фото сделано еще вчера, то есть в день, когда Мангер должен был выполнять свои обещания – присутствовать в Киеве на судебном заседании. Но что сделал это важный и мощный боксер? Правильно – испугался и побежал делать справки о плохом состоянии здоровья (своего и своей дочери)”, – говорится в сообщении.

Активисты задались вопросом, что Мазуряк “придумает на этот раз”.

“Сердечную недостаточность, не проведенную операцию, коронавирус? Хотя это неважно. Важно только то, что те, кто покрывает убийц, тоже получат свое наказание. Мы не слезем и проследим, чтобы это обязательно произошло”, – подчеркнули в Facebook-сообществе.

Дивіться, це дорога біля Херсонського обласного кардіологічного диспансеру, де стоїть авто одного із замовників вбивства… Posted by Хто замовив Катю Гандзюк? on Laupäev, 13. juuni 2020

12 июня Печерский райсуд Киева принял решение о принудительной доставке в суд Мангера для избрания меры пресечения. Его должны доставить 15 июня на заседание, начало которого запланировано на 9.30. Мангер в суд вчера не явился, адвокат причину не сообщил. Источники hromadske в прокуратуре сообщили, что тот якобы ушел на больничный.

Накануне Мангер заявил, что его хотят арестовать по делу Гандзюк. “Прибыв в управление Службы безопасности Украины для подписания [документов] об ознакомлении с уведомлением о передаче дела в суд, был неприятно удивлен позицией прокуратуры, которая продлила следствие и на сегодняшний день требует взять меня под стражу”, – сказал он.

Прокурор по делу Андрей Синюк сообщил, что досудебное расследование продлили до 29 июля “в связи с новыми возникшими обстоятельствами”. Он подтвердил, что прокуратура подала ходатайство об изменении Мангеру меры пресечения с залога на содержание под стражей.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а бизнесмена Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2, ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

Левин, которого 16 марта 2020 года экстрадировали в Украину из Болгарии, взят под стражу.

Мангер находится на свободе после того, как за него в феврале 2019 года внесли залог в размере 2,5 млн грн.