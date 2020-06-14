 

В “Слуге народа” подтвердили, что у нардепа Перебыйниса выявили COVID-19

14.06.2020, 2:45, Новости дня

Заместитель председателя фракции “Слуги народа” в Верховной Раде Евгения Кравчук подтвердила LIGA.net 13 июня, что у ее коллеги по фракции Максима Перебыйниса подтвердили коронавирусную инфекцию.

По словам Кравчук, нардеп с COVID-19 чувствует себя нормально и находится дома на самоизоляции.

Замглавы парламентской фракции “Слуги народа” отметила, что аппарат Верховной Рады составляет список лиц, с которыми контактировал больной нардеп – в связи с тем, что Перебыйнис на прошлой неделе присутствовал в зале на заседании комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Нардеп объяснила, что заседание комитета на уходящей неделе проходило в режиме видеоконференции.

О COVID-19 у Перебыйниса сообщил 13 июня нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию обнаружили у восьми народных депутатов: членов “Слуги народа” Владимира Ватраса, Руслана Горбенко, Юрия Аристова, Валерия Божика, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы “Довіра” Сергея Шахова, нардепа из фракции “Батьківщина” Олега Мейдича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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