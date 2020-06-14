 

Мнение: Все животные равны, но…

14.06.2020, 2:42, Разное

Все животные равны, но некоторые животные равнее других.
Удивляться тут совершенно не следует.

Источник: Colonel Cassad



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