«Карантин закончился! А вирус об этом знает?»
14.06.2020, 2:19, Разное
«Зачем нам парикмахер?» Премьера песни Тимура Шаова.
Тимур Шаовмузыкант
— Если решение об отмене карантина принимают чиновники, может, тогда решение о политико-экономическом реформировании должны принимать эпидемиологи? Сапоги — пирожник, пироги — сапожник…
У меня есть хороший товарищ — эпидемиолог Саша. Он уже два года на пенсии, но профессионализм, как говорится, не пропьешь. У него все по науке, самоизоляция строгая, но разумная: общение с людьми исключает, над перчатками смеется, маски одобряет, гуляние в парке на необходимом расстоянии друг от друга приветствует.
Вчера общались по скайпу, и, судя по тому, как он оброс волосами, общение с парикмахером тоже пока под запретом.
Я ему говорю: «Карантин закончился, Саша!» Он отвечает: «А вирус об этом знает?»
В детстве я, впечатленный картиной Саврасова «Грачи прилетели», все ждал этих грачей. И весна для меня не начиналась, пока не увижу этих долбаных грачей. Так вот, когда я увижу подстриженного эпидемиолога Сашу, значит, все — грачи прилетели, снимаю карантин. А до той поры — ни-ни! И вам советую — все-таки прислушивайтесь к мнению специалистов. И берегите себя.
Зачем нам парикмахер
Вот он у окна сидит —
Мой сосед, мой современник.
Он имеет бледный вид,
Он не стрижен и без денег.
Не ходи на тот конец,
Там сидят в таком же страхе
Зачумленный продавец,
Зачумленный парикмахер.
Где рестораны, концерты, гулянки,
Фитнесы, шопинги, праздники, пьянки?
Все заколочено, все обесточено,
Что-то утрачено, с чем-то покончено.
Кто бы сказал сокровенное слово —
Что нам опора и что нам основа?
Или сказал: «Да поможет вам бог!»
Если уж сам не помог.
Законы забыты, контракты разорваны,
Опоры подрыты, основы подорваны.
Как гражданин, я хотел бы узнать:
Как это все, вашу мать?
Подстриги меня, жена! Беспокойного такого…
Мы и есть всему основа.
Ну и на хер нам парикмахер?
Денег нет, и ночь темна.
И уже готов украсть я,
Но упрямая жена
Говорит: «Не в деньгах счастье!
Не бухай, — говорит, — не ной!
Не тревожь меня напрасно,
А если уж сидишь бухой,
Так хоть думай о прекрасном!»
Откроются бары, цирюльни и банки,
Будет работа и пьянки-гулянки.
Будем тогда выбираться с обочины
Обезналичены, обеспорточены.
Будут иметь нас привычно, цинично.
Ну, в общем, жизнь потечет как обычно.
Парады, награды, «Спартак — чемпион!»
А этот политик — долдон!
И вспомним тогда, что еще ведь недавно
Сидели в тиши, размышляли о главном.
И вот победили, нам все нипочем!
А счастье-то все-таки в чем?
Подстриги меня, жена! И плевать на все напасти!
Вот оно, простое счастье.
Ну и на хер нам парикмахер?
Источник: Новая газета
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