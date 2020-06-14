«Карантин закончился! А вирус об этом знает?»

14.06.2020, 2:19, Разное

«Зачем нам парикмахер?» Премьера песни Тимура Шаова.

Тимур Шаовмузыкант

— Если решение об отмене карантина принимают чиновники, может, тогда решение о политико-экономическом реформировании должны принимать эпидемиологи? Сапоги — пирожник, пироги — сапожник…

У меня есть хороший товарищ — эпидемиолог Саша. Он уже два года на пенсии, но профессионализм, как говорится, не пропьешь. У него все по науке, самоизоляция строгая, но разумная: общение с людьми исключает, над перчатками смеется, маски одобряет, гуляние в парке на необходимом расстоянии друг от друга приветствует.

Вчера общались по скайпу, и, судя по тому, как он оброс волосами, общение с парикмахером тоже пока под запретом.

Я ему говорю: «Карантин закончился, Саша!» Он отвечает: «А вирус об этом знает?»

В детстве я, впечатленный картиной Саврасова «Грачи прилетели», все ждал этих грачей. И весна для меня не начиналась, пока не увижу этих долбаных грачей. Так вот, когда я увижу подстриженного эпидемиолога Сашу, значит, все — грачи прилетели, снимаю карантин. А до той поры — ни-ни! И вам советую — все-таки прислушивайтесь к мнению специалистов. И берегите себя.

Зачем нам парикмахер

Вот он у окна сидит —

Мой сосед, мой современник.

Он имеет бледный вид,

Он не стрижен и без денег.

Не ходи на тот конец,

Там сидят в таком же страхе

Зачумленный продавец,

Зачумленный парикмахер.

Где рестораны, концерты, гулянки,

Фитнесы, шопинги, праздники, пьянки?

Все заколочено, все обесточено,

Что-то утрачено, с чем-то покончено.

Кто бы сказал сокровенное слово —

Что нам опора и что нам основа?

Или сказал: «Да поможет вам бог!»

Если уж сам не помог.

Законы забыты, контракты разорваны,

Опоры подрыты, основы подорваны.

Как гражданин, я хотел бы узнать:

Как это все, вашу мать?

Подстриги меня, жена! Беспокойного такого…

Мы и есть всему основа.

Ну и на хер нам парикмахер?

Денег нет, и ночь темна.

И уже готов украсть я,

Но упрямая жена

Говорит: «Не в деньгах счастье!

Не бухай, — говорит, — не ной!

Не тревожь меня напрасно,

А если уж сидишь бухой,

Так хоть думай о прекрасном!»

Откроются бары, цирюльни и банки,

Будет работа и пьянки-гулянки.

Будем тогда выбираться с обочины

Обезналичены, обеспорточены.

Будут иметь нас привычно, цинично.

Ну, в общем, жизнь потечет как обычно.

Парады, награды, «Спартак — чемпион!»

А этот политик — долдон!

И вспомним тогда, что еще ведь недавно

Сидели в тиши, размышляли о главном.

И вот победили, нам все нипочем!

А счастье-то все-таки в чем?

Подстриги меня, жена! И плевать на все напасти!

Вот оно, простое счастье.

Ну и на хер нам парикмахер?