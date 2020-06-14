 

Соловьев усомнился в искренности отказа Трампа от роли «мирового полицейского»

14.06.2020, 2:16, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление главы американского государства Дональда Трампа об отказе США от «эры бесконечных войн» и роли «мирового полицейского».

Соловьев считает, что «обычно после таких заявлений и начинается», передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп выступил перед выпускниками американской военной академии Вест Пойнт. Он сообщил им, что США – «не полицейские этого мира», а также объявил, что страна «заканчивает эру бесконечных войн».



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