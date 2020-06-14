В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца

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14.06.2020, 1:55, Новости дня

В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.

27-летнего Рейшерда Брукса полиция обнаружила спящим в машине посреди дороги, тест на алкоголь оказался положительным. Его попытались задержать, произошла потасовка. В итоге Брукс выхватил у полицейского электрошокер и выстрелил в одного из офицеров. Его напарник — ответил из табельного пистолета.

В итоге Брукс умер в больнице. Шеф полиции Атланты уже подал в отставку, сообщает телеканал "Россия 24".

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

В США организаторы акций против расизма и полицейского насилия перешли к новой, более мирной тактике — проводят так называемые молчаливые марши. Власти ряда штатов идут на уступки протестующих: сокращают расходы на полицию и сносят памятники конфедератам.



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