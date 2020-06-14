 

В России отменен банковский роуминг

14.06.2020, 1:55, Новости дня

Российским банкам с 14 июня запрещено взимать комиссию, если счета плательщика и получателя открыты в одном банке, но в разных регионах. Соответствующий закон вступил в силу в воскресенье.

Закон об отмене так называемого банковского роуминга президент РФ Владимир Путин подписал в середине декабря прошлого года.

Как говорится в пояснительной записке к закону, филиалы и внутренние структурные подразделения банка — это часть его единой организационной структуры, поэтому переводы денег между ними являются в полном смысле обычными внутренними переводами, а комиссии в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах России) свидетельствуют о межрегиональной дискриминации потребителя, сообщает ТАСС.



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