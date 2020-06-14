Разумков объяснил, какие вопросы не смогут выноситься на референдум

14.06.2020, 1:30, Новости дня

В законопроекте о народовластии в Украине будут “предохранители”. Об этом этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил изданию “Діло” в интервью, которое было опубликовано 13 июня.

“Внесенный законопроект, думаю, на следующей неделе может быть рассмотрен в первом чтении, но ко второму явно будут какие-то правки, предложения и он несколько изменится. Референдум точно не должен и не может вредить национальным интересам, государственным интересам и вопросам территориальной целостности государства. Думаю, и в рамках закона это невозможно, и в рамках гражданской позиции”, – сказал он.

По словам спикера Рады, “предохранители” сегодня уже есть.

“Во-первых, мы сейчас говорим про общенациональный референдум. Еще будут другие законы из пакета народовластия… Будут местные референдумы, там другая история. На референдум нельзя выносить вопросы налоговой, потому что никто налоги платить не будет. Территориальная целостность – также должно быть табу. Он максимально настроен на то, чтобы защитить территориальную целостность”, – объяснил Разумков.

Проект закона о всеукраинском референдуме входит в пакет законопроектов “о подлинном народовластии”, которое обещал установить нынешний глава государства Владимир Зеленский после первого тура президентских выборов 31 марта 2019 года. Документ был внесен на рассмотрение парламента 9 июня.

12 июня народный депутат Украины, заместитель председателя парламентской фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук заявила, что Верховная Рада 18 июня может принять в первом чтении законопроект о референдуме.

В ноябре прошлого года вице-спикер Рады Руслан Стефанчук говорил, что в пакет законопроектов о народовластии входят “семь-восемь законопроектов”. В их числе первый вице-спикер назвал проекты законов о всеукраинском референдуме, местных референдумах, электронных петициях, народных законодательных инициативах, народном вето на законы и принятие решений.