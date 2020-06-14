 

Путин заявил, что без России мир бы был “хуже и опаснее”

14.06.2020, 1:30, Новости дня

Без нынешней России мир был бы “хуже и опаснее”, заявил президент РФ Владимир Путин в анонсе интервью телеканалу “Россия 24”. Об этом 13 июня сообщило агентство “РИА-Новости”.

Глава Кремля считает положительным моментом восстановление России и то, что она заняла “достойное положение” в мире.

Россия до 1991 года была в составе Советского Союза. С конца 1999 года страной руководит Путин с перерывом в несколько лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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