Путин заявил, что без России мир бы был “хуже и опаснее”

14.06.2020, 1:30, Новости дня

Без нынешней России мир был бы “хуже и опаснее”, заявил президент РФ Владимир Путин в анонсе интервью телеканалу “Россия 24”. Об этом 13 июня сообщило агентство “РИА-Новости”.

Глава Кремля считает положительным моментом восстановление России и то, что она заняла “достойное положение” в мире.

Россия до 1991 года была в составе Советского Союза. С конца 1999 года страной руководит Путин с перерывом в несколько лет.