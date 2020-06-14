Захарова рассказала о «жестких переговорах»

14.06.2020, 1:30, Новости дня

Российские дипломаты никогда не уходили с переговоров, хлопнув дверью, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В интервью Сергею Минаеву она заявила, что «такого ни разу не видела».

«Бывают демарши, но у нас такого я ни разу не видела», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова рассказала, что «бывают очень жесткие переговоры». На них «сидишь с замиранием сердца – вот сейчас все взорвется от эмоций». Официальный представитель МИДа пояснила, что «это эмоции по накалу риторики, по накалу аргументации, когда аргумент за аргументом».

Напомним, президент РФ Владимир Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг, а также наградил ее орденом Почета.