Мнение: Выставка “Я не могу дышать”

14.06.2020, 1:30, Разное

В Тегеране открылась выставка "Я не могу дышать" посвященная разгулу расизма и нарушений основных прав человека в США.

На выставке представлены работы более чем 40 иранских и зарубежных карикатуристов в количестве 72 штук.

Работы отбирались Бюро Искуcств Исламской организации по распространению исламской идеологии.

https://en.farsnews.ir/imgrep.aspx?nn=13990322000578 – цинк

Большая подборка зарубежных карикатур на тему вчера выходила в блоге. Смотри тут https://colonelcassad.livejournal.com/5941639.html