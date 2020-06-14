 

США захотели заручиться поддержкой Европы против Китая

14.06.2020, 1:08, Новости дня

Глава Госдепа Майкл Помпео рассчитывает заручиться поддержкой ЕС в конфронтации Вашингтона с Китаем, сообщают СМИ.

В понедельник состоится видеоконференция Помпео с главами МИД стран ЕС, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Европейский высокопоставленный дипломат сообщил, что Помпео «хочет говорить преимущественно о Китае», а вот Европа желает «обсудить и другие вопросы».

В ЕС признают, что партнерство с США остается самым важным, но из-за последних действий Вашингтона Брюссель не особенно стремится предоставить Помпео желаемое.

Помпео также хочет обсудить Ближний Восток, Украину, Россию, коронавирус. Беспокойство ЕС вызывает Ливия и ситуация в Средиземноморье.

При этом конференция продлится около полутора часов.

У Европы, как сообщается, нет единой позиции по отношению к Китаю, большинство европейских государств не разделяет агрессивного тона США. Так, у Венгрии установлены тесные отношения с Китаем, чего нельзя сказать о Скандинавии. 

США понимают, что все «зашло слишком далеко», поэтому нуждаются в поддержке Европы, но в Брюсселе обеспокоены тем, что Вашингтон подрывают безопасность – в частности, США решили вывести военных из Германии, выйти из Договора по открытому небу, ввести санкции против сотрудников Международного уголовного суда.

Напомним, президент США Дональд Трамп инициировал очередной скандал в американо-европейских отношениях. В Штатах приняли решение сократить почти на четверть свой воинский контингент в Германии – с 34,5 тысяч до 25 тысяч бойцов.

Также Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу и подписал указ, по которому можно вводить экономические санкции против членов Международного уголовного суда.



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