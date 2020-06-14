 

Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории “Наполи”

14.06.2020, 0:45, Новости дня

Бельгийский нападающий “Наполи” Дрис Мертенс забил мяч в ворота “Интера” полуфинале Кубка Италии. Этот гол стал для Мертенса 122 в составе неаполитанцев..

Таким образом, Дрис Мертенс стал самым результативным футболистом в истории “Наполии”. Ранее он делил первое место со словаком Мареко Гамшиком, у которого остался 121 гол. Третий результат 115 мячей на счету легендарного аргентинца Диего Марадоны.

Дрис Мертенс проводит в составе “Наполи” седьмой сезон. За это время он 310 раз выходил на поле в составе неаполитанцев.



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