“Наполи” вышел в финал Кубка Италии

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14.06.2020, 0:45, Новости дня

Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".

Первая встреча, проходившая в Милане еще до пандемии коронавируса, завершилась победой "Наполи" 1:0. Поэтому неаполитанцев в ответной встрече устраивала и ничья. Но "Интер" вышел вперед уже на третьей минуте. Полузащитник Кристиан Эриксен поразил ворота прямым ударом с углового.

Однако "Наполи" восстановил равновесие еще до перерыва. Гости неудачно выполнили угловой. Неаполитанцы провели контратаку, которую завершил Дрис Мертенс. Этот гол стал для бельгийца 122 в составе "Наполи", и он стал самым результативным футболистом в истории клуба.

"Интер" приложил массу усилий, чтобы забить второй мяч. Но встреча завершилась вничью 1:1. Этот счет устроил неаполитанцев. "Наподи" вышел в финал, где поспорит за Кубок Италии с "Ювентусом".



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