 

Ливийская армия Хафтара объявила о реструктуризации командования

14.06.2020, 0:30, Новости дня

Принято решение о реструктуризации главного оперативного штаба командования, сообщила Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара.

«Реструктуризация оперативных штабов» необходима для «более эффективного взаимодействия» в «ситуациях на поле боя», передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Так, в командный состав хотят ввести офицеров, «способных вести битву» и «реагировать на изменение боевых условий», передает РИА «Новости».

ЛНА обвиняет Турцию во вмешательстве «ради поддержки» сил, которые являются «врагами Ливии, мира и безопасности страны». Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению ЛНА, хочет «взять под контроль ресурсы и богатство» Ливии, «а не помогать ливийцам».

Сообщается, что ЛНА покинула города «ради защиты мирных жителей и будет сражаться с врагами на открытых землях».



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