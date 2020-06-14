Путин как гарант переписывания Конституции

14.06.2020, 0:30, Новости дня

Основная масса россиян осознает актуальность внесения поправок в основной закон страны. Убежденность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, который поздравил накануне соотечественников с Днем России, выступая на Поклонной горе в Москве

По его словам, у всех граждан России «общий исторический код, нравственные устои» и поэтому для них так важны «уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к нашей неразрывной, многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ».

Все это, по мнению президента РФ, определяет важность голосования за поправки в Конституцию. «Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны – и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», – резюмировал Путин.

«Всенародное» голосование должно завершиться 1 июля, но процесс волеизлияния начнется дистанционно с 25 июня. По оценке независимых экспертов, проверить честность подсчета голосов при таком подходе невозможно.

Против голосования за изменение Конституции выступают многие российские общественные и правозащитные организации. Так, 10 июня Конгресс интеллигенции России опубликовал обращение к согражданам, где выразил солидарность с открытым письмом более двухсот независимых региональных депутатов, направленным против принятия поправок к Конституции, которые инициировал президент Путин.

«Мы согласны с основным тезисом этого документа: «Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи – обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. Это изменение противоречит духу и букве действующей Конституции и принимается по абсолютно неконституционной процедуре, где каждое действие нарушает конституционные основы государства и демократические правила. По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота», – говорится в обращении.

В свою очередь, организаторы кампании «НЕТ!» запустили обращение к россиянам с призывом не поддерживать поправку об «обнулении» президентских сроков Владимира Путина. Это «обнуление» – единственная настоящая причина, из-за которой назначено голосование во время пандемии коронавируса, утверждают организаторы кампании.

«Рейтинги Путина резко снижаются, поэтому власти спешат провести это голосование как можно скорее, подвергая граждан риску во время эпидемии и не пытаясь даже изобразить процедуру честного подсчета голосов», подчеркивается в воззвании.

Главный редактор «Ежедневного журнала» Александр Рыклин думает, что людей, не понимающих сути происходящего в контексте изменения Конституции, в России уже не осталось. А Владимир Путин, на его взгляд, накануне фактически подвел итог всему мероприятию.

«В этом есть определенные риски, – рассуждает он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Путин заявил, что большинство граждан за те поправки, которые он предложил, и это может послужить серьезной демотивацией даже для его самых ярых сторонников. Зачем ходить куда-то, если все уже решено?»

С другой стороны, совершенно очевидно, что такого рода утверждение накануне выборной процедуры беспрецедентно, считает журналист. Как ему представляется, Путин тем самым дал ясно понять, что ему нужна убедительная победа: «Региональные элиты должны услышать месседж и сделать надлежащий вывод. Это прежде всего сигнал губернаторам. Тем более, никакой юридической силы процедура голосования не имеет. Все уже практически решено. Просто первому лицу государства нужно доказать всем, что он до сих пор несмотря на низкие рейтинги пользуется большой поддержкой населения».

Это почти первый тур президентских выборов 2024 года, резюмировал главный редактор «Ежедневного журнала».

Член федерального политсовета партии ПАРНАС, правозащитник Наталья Пелевина, напротив, полагает, что довольно много людей до сих пор не разобрались в том, ради чего в такой спешке затеяно переписывание Конституции. Как ей кажется, среди не слишком политизированных граждан бытует мнение, что как минимум этот процесс неизбежен, все предрешено, и они ни на что повлиять не могут.

«Определенное количество хорошо разбирающих в том, зачем команда Путина протаскивает эти поправки, есть, – уточнила она в комментарии «Голосу Америки». – Но это не тот процент, который может повлиять на итоги голосования. Скорее всего, поправки будут приняты».

Партии ПАРНАС призвала к бойкоту плебисцита, напомнила Наталья Пелевина. При этом, на ее взгляд, Путину на сегодня важно просто не проиграть заранее им спланированную игру, в которую коронавирус внес коррективы.

«Ему важно, чтобы это просто состоялось. На ошеломительный результат он, полагаю, сейчас не рассчитывает, да это и не слишком важно. Главное – результат», – заключила политик и правозащитник.

По сообщениям СМИ, в России сейчас проводится активная кампания по принуждению бюджетных работников к голосованию за поправки в Конституцию. В Центризбиркоме РФ утверждают, что это ложная информация.