 

Американский генерал – США продают оружие на Ближний Восток, чтобы эту нишу не заняли РФ или Китай

14.06.2020, 0:22, Новости дня

Поставляя вооружения в страны Ближнего Востока, США укрепляют свои позиции в регионе, пишет The National Interest, ссылаясь на заявление генерала армии США Кеннета Маккензи. По словам Маккензи, в Вашингтоне не хотят, чтобы ближневосточные страны обратились за вооружениями к России, или к Китаю.


Reuters

Продажи американского оружия в страны Ближнего Востока помогают удержать их от «поворота к Китаю», пишет The National Interest, ссылаясь на заявление генерала армии США Кеннета Маккензи. Маккензи отметил, что Ближний Восток и Центральная Азия также являются ареной противостояния великих держав.

По словам Маккензи, продажи американских вооружений помогут «убедить наших партнёров в регионе в том, что мы будем рядом и мы будем оставаться надёжными партнёрами. Мы не хотим, чтобы при покупке оружия они обратились к РФ или к Китаю».

Согласно данным издания, за последние 5 лет на страны Ближнего Востока пришлась почти половина всего американского экспорта оружия. Из всех поставленных на Ближний Восток вооружений, 25% предназначались для Саудовской Аравии. Как отмечает The National Interest, эти поставки наиболее спорны, поскольку Эр-Рияд ведёт войну против Йемена. Кроме того, за последние годы общий объем американского военного экспорта повысился на 23%. При этом рыночная доля США немного снизилась ввиду того, что свой экспорт оружия нарастили также Россия, Великобритания, Италия, Украина и Швеция.

Генерал Маккензи подчеркнул, что экспорт оружия, помимо прочего, необходим для укреплений американских позиций. Он отметил, что Китай сейчас активно продвигает свои интересы на Ближнем Востоке, намереваясь получить доступ к ресурсам и закрепить торговые маршруты. Кроме того, Маккензи заявил, что Китай и РФ изучают сильные и слабые стороны США, готовясь к долгосрочной конкуренции. 



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