Малюська рассказал, сколько Украина заработала на платных камерах в СИЗО

14.06.2020, 0:20, Новости дня

От сдачи в аренду платных камер в следственных изоляторах Украина получила 115,5 тыс. грн. Об этом 13 июня сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, подводя итоги работы своего ведомства за последние 100 дней.

“Мы запустили платные камеры в следственных изоляторах. Это лишь маленький кирпичик в огромной тюремной реформе, о которой я много рассказывал. Но и она дает свои результаты. В качестве платы мы уже получили 115,5 тыс. грн дополнительных средств, за счет которых начинаем ремонт бесплатных камер”, – написал он.

У нашій країні сформувалася гарна традиція – аналізувати те, що зроблено урядом за перші 100 днів роботи. Урядовці… Posted by Denis Malyuska on Laupäev, 13. juuni 2020

На данный момент к проекту по функционированию платных камер в Украине присоединились 10 СИЗО.

8 мая платные камеры начали предлагать в Киевском СИЗО, 19 мая – во Львовском СИЗО, 25 мая – в Черниговском СИЗО, с 31 мая в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр, в июне – в Харьковском, Полтавском, Сумском и Старобельском СИЗО.

Пилотный проект по открытию платных камер продлится до 31 декабря 2021 года. По итогам проекта министерство решит, вводить ли такую возможность на постоянной основе.