 

«Банковский роуминг» отменен в России

14.06.2020, 0:08, Новости дня

В РФ вступил в силу закон, согласно которому отменяется комиссия за межрегиональные переводы внутри одного банка, сообщают информационные агентства.

Закон вступает в силу с 14 июня, передает РИА «Новости».

Он затронул в первую очередь Сбербанк, который еще в апреле начал заменять комиссии на переводы между физлицами подпиской.

Сбербанк сообщил, что примерно для 90% клиентов соответствующие переводы будут бесплатными.

Без комиссии можно переводить до 50 тыс. рублей в месяц.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга» в декабре.



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