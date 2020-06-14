«Банковский роуминг» отменен в России
14.06.2020, 0:08, Новости дня
В РФ вступил в силу закон, согласно которому отменяется комиссия за межрегиональные переводы внутри одного банка, сообщают информационные агентства.
Закон вступает в силу с 14 июня, передает РИА «Новости».
Он затронул в первую очередь Сбербанк, который еще в апреле начал заменять комиссии на переводы между физлицами подпиской.
Сбербанк сообщил, что примерно для 90% клиентов соответствующие переводы будут бесплатными.
Без комиссии можно переводить до 50 тыс. рублей в месяц.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга» в декабре.
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