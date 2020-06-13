Мнение: Время покаяния?

13.06.2020, 23:55, Разное

Куда катится мир? Вслед за США и в Европе, похоже, поднимается большая буза против расизма. В Париже к участникам протестов применили слезоточивый газ. В Лондоне контр-демонстранты кидали дымовые шашки в полицию. В Брюсселе в прошлое воскресенье мирная демонстрации под лозунгом «Жизни черных имеют значение», переросла в беспорядки…

В России ничего подобного, хвала Всевышнему, невозможно, не завозили в Россию чернокожих…

Разве что потомки крепостных могут начать качать права и требовать у потомков помещиков покаяться за крепостное право, а у татар могут потребовать покаяться за три столетия ига. И фиг кому обьяснишь, что волжские татары не имеют никакого отношения к 300 годам истории, которое принято называть "татаро-монгольским игом"…

Или я напрасно переживаю?

Фотографии отсюда и отсюда