 

Мнение: Время покаяния?

13.06.2020, 23:55, Разное

Куда катится мир? Вслед за США и в  Европе, похоже, поднимается большая буза против расизма. В Париже к участникам протестов применили слезоточивый газ.  В Лондоне контр-демонстранты кидали дымовые шашки в полицию. В Брюсселе в прошлое воскресенье  мирная демонстрации под лозунгом «Жизни черных имеют значение»,  переросла в беспорядки…

В России ничего подобного, хвала Всевышнему, невозможно, не завозили в Россию чернокожих…

Разве что потомки крепостных могут начать качать права и требовать у потомков помещиков покаяться за крепостное право, а у татар могут потребовать покаяться  за три столетия ига.  И фиг кому обьяснишь,  что волжские татары  не имеют никакого отношения к 300 годам истории,  которое принято называть  "татаро-монгольским игом"…

Или я напрасно переживаю?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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