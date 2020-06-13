 

Адвокат Ефремова встретился с матерью погибшего в ДТП Сергея Захарова

13.06.2020, 23:48, Новости дня

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не идет на контакт с защитой актера Михаила Ефремова, сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Пашаев сообщил, что не раз защита «пыталась выйти на этих людей и договориться о компенсации».

«Я только сейчас ездил к матери погибшего в Рязанскую область», – приводит его слова ТАСС.

Адвокат отметил, что женщина уже «в очень преклонном возрасте», Пашаев «не уверен», что она «правильно восприняла» его слова. При этом «другие члены семьи на контакт не идут».

Кроме того, Пашаев утверждает, что переговорам мешают «определенные люди, которые делают пиар на этом трагическом происшествии и вводят в заблуждение СМИ».

Напомним, в понедельник вечером Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель встречной машины был экстренно госпитализирован, однако умер в больнице. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело. После ДТП Ефремова отправили под домашний арест.



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