 

Месси выйдет с первых минут против “Майорки”

13.06.2020, 23:35, Новости дня

"Барселона" проводит матч 28 тура испанской Ла Лиги. В составе чемпиона с первых минут выйдет на поле Лионель Месси.

В марте Месси получил мышечную травму, из-за кторой пропустил немало тренировок. Участие аргентинца в матче с "Майоркой" было под сомнением Однако Лионель смог вернуться в строй и выйдет в стартовом составе в матче в Пальме-де-Майорка.

Еще один лидер "Барселоны" не игравший с января Луис Суарес попал в заявку на матч. Уругваец начнет встречу на скамейке запасных.



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