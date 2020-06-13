 

Ко Дню России в Новочеркасске вывесили баннеры с ошибкой. Ее “исправили” жители

13.06.2020, 23:35, Новости дня

На остановках общественного транспорта в центре Новочеркасска Ростовской области появились баннеры ко Дню РФ с орфографической ошибкой. Слово "Россия" на них было написано с одной "с". К счастью, ошибку заметили бдительные местные жители. Баннеры быстро демонтировали, а на их место повесили исправленные.

Как сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Юрий Лысенко на своей странице в Facebook, баннеры с ошибкой появились на улицах по вине дизайнера.

По словам чиновника, материалы для печати рекламной организации были направлены в электронном виде. Однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с заказчиками. Из-за опечатки дизайнера все 15 баннеров были напечатаны с ошибкой.

Лысенко подтвердил, что опубликованные ранее местными жителями в интернете снимки плакатов с ошибкой в слове "Россия", подлинные, и поблагодарил внимательных и неравнодушных новочеркасцев за то, что они не ограничились сообщениями в соцсетях, а оперативно сообщили о допущенной оплошности в городскую администрацию. "Благодаря их бдительности ошибка была исправлена в кратчайшие сроки", — написал градоначальник.

Он извинился перед жителями города и пообещал наказать виновных в сложившейся ситуации.



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