От удара молний под Новосибирском за один день погибли два человека

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13.06.2020, 23:35, Новости дня

В Новосибирской области за сутки от удара молнии погибли два человека.

Вечером в субботу, 13 июня, в следственные органы региона поступило сообщение о том, что в Колыванском районе области, около бывшей деревни Кольцовка, от удара молнией погиб мужчина, 1972 года рождения. Он с друзьями приехал на рыбалку из Новосибирска.

Ранее в субботу стало известно, что от удара молнией в рабочем поселке Коченево Новосибирской области погиб 25-летний мужчина.

По этим фактам проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, пишет РИА Новости.



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