Беспорядки и столкновения с полицией произошли в Марселе

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13.06.2020, 23:30, Новости дня

Во французском Марселе акция протеста против расизма переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями, сообщают СМИ.

Некоторые участники акции использовали пиротехнику, но в целом демонстранты поначалу вели себя мирно. Они требовали уважать жизни темнокожих, остановить полицейский произвол, а также наказать виновных в гибели 80-летней женщины – в 2018 году, когда разгоняли демонстрацию «желтых жилетов», в квартиру женщины залетела граната со слезоточивым газом, которая попала жительнице Марселя в лицо, передает ТАСС со ссылкой на BFM TV.

Где-то через час после начала акции ситуация обострилась, в полицию, преградившую путь демонстрантам, полетели камни, бутылки и петарды, участники шествия начали поджигать уличные урны и мусорные баки, бить витрины магазинов. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

BFM TV сообщает, что акция фактически завершилась, хотя небольшие группы протестующих остаются на улицах.

Напомним, протесты и погромы начались в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, но позднее беспорядки охватили крупные города и в других странах.



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