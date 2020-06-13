Рекордная взятка в Украине: 5 млн долларов за закрытие дела против основателя Burisma

13.06.2020, 23:15, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о том, что им была предложена взятка в размере 5 миллионов долларов за закрытие уголовного дела, фигурантом которого является Николай Злочевский, владелец компании Burisma. По словам представителя прокуратуры, данное дело никак не связано с Хантером Байденом, бывшим членом совета директоров Burisma, чей отец баллотируется на пост президента США.

Взятка предназначалась за закрытие дела, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного «Реал Банку».

В прошлом году украинская компания Burisma оказалась в центре внимания мировой общественности в ходе расследования, предшествовавшего попытке импичмента президента Дональда Трампа. Трамп в свою очередь выступает за проведение расследования в отношении Джо Байдена и его сына.

Глава НАБУ Артем Сытник сообщил, что при даче взятки были задержаны три человека.

«Первый задержанный – это работник государственной налоговой службы, он работает первым заместителем начальника ГУ ГФС в Киеве, второе [лицо] имело отношение, сейчас это проверяется, к компании Burisma, и является доверенным лицом Злочевского, и третье лицо – тоже работник ГФС и также доверенное лицо Злочевского», – заявил Сытник.

По словам Сытника, данная взятка является рекордной в истории Украины. Деньги, упакованные в прозрачные пластиковые пакеты, были выставлены на брифинге для прессы.

Burisma выпустила заявление, в котором говорится, что компания не имеет отношения к данному делу.

«Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях… Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины», – говорится в заявлении.

Основатель Burisma, бывший министр экологии Николай Злочевский сейчас живет за границей.

«Давайте покончим с этим раз и навсегда. Байден-младший и Байден-старший не участвуют в этом конкретном процессе», – сказал в субботу на брифинге глава САП Назар Холодницкий.

По словам Сытника, руководителям органов по борьбе с коррупцией было предложено около 5 миллионов долларов, а еще один миллион был предназначен для чиновника, выступающего в роли посредника.

Подозреваемые спешили заплатить взятку, потому что хотели закрыть дело против Злочевского к его дню рождения в воскресенье, «чтобы закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение г-на Злочевского в Украину», – сказал Сытник.

Бывший генеральный прокурор страны в интервью агентству Reuters в июне сообщил, что проверка, которую он назначил, не нашла никаких доказательств нарушений со стороны Хантера Байдена, когда тот работал в Burisma.

Хантер Байден вошел в состав совета директоров Burisma в 2014 году. Дональд Трамп и республиканцы в Конгрессе заявляют о коррупционной составляющей в деятельности Байдена-младшего, однако Хантер и Джо Байден отрицают все обвинения, называя их бездоказательными.