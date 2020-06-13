 

В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом

13.06.2020, 23:08, Новости дня

В Москве за сутки умерли 50 вирус-положительных пациентов, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них подтвердилась пневмония. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов – 3281 человек, передает ТАСС.

Количество умерших в Подмосковье, у которых был подтвержден коронавирус, достигло 678.

12 июня сообщалось, что в Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом.

Напомним, коэффициент распространения коронавируса в России не поднимается третий день.

Количество выздоровевших от коронавируса пациентов за сутки выросло в Москве на 1 тыс. 534 и достигло 119 тыс. 558.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Росздравнадзор Ингушетии не нашел нарушений в клинике, где сделали обрезание девятилетней девочке

30.05 / VOAэкспресс 30 мая 2020

04.06 / Лукашенко пообещал не дать «издеваться» над «цветущей» Белоруссией

15.04 / Toyota выпустила недорогой аналог Toyota Yaris

08.06 / Роскачество предостерегло выпускников от мошеннических сайтов с ответами на ЕГЭ

02.06 / В Германии поставили США в один ряд с диктатурами

10.05 / В Сети появился проект «Лица Победы» для поиска фото участников ВОВ

24.04 / В Роспотребнадзоре заявили о недопустимости «срывов» самоизоляции на майских праздниках

14.04 / Генпрокуратура поручила установить, как букмекеры стали «системообразующими»

10.05 / “Абсолютно хаотичное бедствие”. Обама раскритиковал действия Трампа в период пандемии коронавируса – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска