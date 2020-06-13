В Москве за сутки скончались 50 пациентов с коронавирусом
13.06.2020, 23:08, Новости дня
В Москве за сутки умерли 50 вирус-положительных пациентов, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
У них подтвердилась пневмония. Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов – 3281 человек, передает ТАСС.
Количество умерших в Подмосковье, у которых был подтвержден коронавирус, достигло 678.
12 июня сообщалось, что в Москве за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом.
Напомним, коэффициент распространения коронавируса в России не поднимается третий день.
Количество выздоровевших от коронавируса пациентов за сутки выросло в Москве на 1 тыс. 534 и достигло 119 тыс. 558.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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