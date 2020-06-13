“Каждый зарегистрированный сможет получить балл”. В Минобразования Украины прокомментировали пробное ВНО

13.06.2020, 23:06, Новости дня

Все украинцы, зарегистрированные на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), свою оценку получат. Об этом 13 июня в Facebook сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Любомира Мандзий.

“Мы не можем проводить пробное ВНО в учебных заведениях из-за эпидемической ситуации сегодня. Есть увеличение количества случаев [COVID-19], и правительство приняло такое решение, учитывая данные Минздрава. Мне очень жаль, что участники пробного ВНО не смогут его пройти так, как запланировано, а решение принято в последний момент”, – написала она.

И.о. министра подчеркнула, что “такие правила диктует пандемия”.

“Но каждый зарегистрированный сможет загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов, прислать ответы в сервис определения результатов и получить свой балл”, – объяснила Мандзий.

Она отметила, что все детали можно узнать на сайте testportal.gov.ua.

Руководитель Минобразования отметила, что для проведения основной сессии ВНО “все пункты обеспечены необходимыми средствами защиты и дезинфекции”.

“ВНО должно состояться, потому что это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления”, – заявила Мандзий.

Ми не можемо проводити пробне ЗНО у закладах освіти через епідеміологічну ситуацію сьогодні. Є підвищення кількості… Posted by Lubomyra Mandziy on Laupäev, 13. juuni 2020

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания запланирована с 25 июня по 17 июля. 15-го и 17 июня в Украине планировали проведение пробного внешнего независимого оценивания, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев 12 июня заявил, что получил информацию о подготовке полной отмены внешнего независимого оценивания.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

В последние дни заболеваемость начала стремительно расти. 11–13 июня был зафиксирован наибольший суточный прирост заболевших. В частности, 13 июня COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего в Украине заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.