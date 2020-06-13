В РФ новую подводную лодку назвали именем киевского князя

13.06.2020, 23:06, Новости дня

Новый ракетный подводный крейсер стратегического назначения “Князь Владимир” 12 июня официально передали военно-морскому флоту России, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Подводная лодка названа в честь киевского князя Владимира, крестителя Руси. Церемония передачи корабля и поднятия флага прошла в Северодвинске.

“Князь Владимир” должен стать головным кораблем усовершенствованного проекта 955А – атомных подводных лодок четвертого поколения. Согласно военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки этого проекта будут составлять основу морских стратегических ядерных сил России. Планируется, что ВМФ РФ примет на вооружение серию из восьми таких атомных подлодок.

Крейсер оснащен твердотопливной баллистической ракетой “Булава”, которая способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков. Пробный пуск “Булавы” был сделан 29 октября 2019 года из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, рассказали в командовании ВМФ России.

Реализация проекта “Борей”, начатого вскоре после распада Советского Союза, долгое время задерживалась из-за нехватки финансирования, а испытания ракеты “Булава” несколько раз заканчивались неудачно, отмечает “Голос Америки”.

В Кремле в последние годы не раз давали понять, что считают князя Владимира духовным основателем российского государства, а преемницей Киевской Руси видят не Украину, а Россию.