 

В России признали занижение смертности от COVID-19 в 2,5 раза

13.06.2020, 23:06, Новости дня

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в России, включая случаи, когда из течения заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за заражения коронавирусом, составило в апреле 2712 человек. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики, опубликованных 13 июня.

Все умершие в таблице разделены на две группы: те, у которых коронавирус был основной причиной смерти (1660 человек), и те, у кого был диагностирован COVID-19, но формально смерть наступила от других причин (1052 человека).

По данным Росстата, в 1270 случаях коронавирус был определен в качестве основной причины смерти, еще в 390 случаях наличие у покойного COVID-19 не было подтверждено лабораторно.

Еще 435 человек умерли от других заболеваний, на которые серьезно повлиял коронавирус, и в 617 случаях диагностированный COVID-19 не был прямой причиной смерти.

В то же время, согласно отчетам оперативного штаба борьбы с коронавирусом, в апреле от COVID-19 в России умерло 1162 человека.

Таким образом, текущая статистика была занижена примерно в 2,5 раза.

В мае в материалах The New York Times и Financial Times говорилось, что количество погибших от COVID-19 в России намного выше, чем показывают официальные данные. Только в Москве смертность от коронавирусной инфекции может быть на 72% выше, чем сообщают чиновники, пришло к выводу британское издание.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала информацию СМИ недостоверной и сообщила, что в Москве ждут опровержения.

На 13 июня российский оперативный штаб представил следующие данные: инфицировано 520 129 человек, скончалось 6829. Россия находится на третьем месте в мире по количеству заболевших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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