Мнение: “Болото разочарования”

13.06.2020, 23:05, Разное

На тему свежего опроса https://crimea.ria.ru/politics/20200612/1118387374/K-komu-ukhodit-razocharovavshiysya-v-Zelenskom-elektorat–mnenie-eksperta.html Киевского международного института социологии показавшего крутое пике рейтинга Зеленского и "Слуги народа".

"Болото разочарования"

За год с небольшим правления Зеленского его рейтинг ожидаемо упал, причем упал сильно. Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии https://www.kiis.com.ua/, рейтинг зиц-председателя Украины, щедро раздававшего обещания в прошлом году, упал с 73 до 39%. Самое настоящее крутое пике в стиле Ющенко, который с 60-65% в конце 2004 года упал до 5% в 2010-м году.

Сказать, что происходящее с Зеленским является неожиданным, вряд ли возможно. Он раздал слишком много очевидно невыполнимых обещаний, и когда его действия стали уж слишком сильно расходиться с реальностью, люди увидели, что вместо очередного «мессии, не такого как все другие украинские политики», они получили стандартную для Украины фигуру, управляемую олигархами и внешними структурами, которая пытается прикрыть свою несостоятельность медийной активностью и пиаром ради пиара.

Значительный процент рейтинга Зеленского составляли и составляют голоса не «за Зеленского», а «против Порошенко», так как шоколадный фюрер за 5 лет вакханалии смог сформировать кристально чистую ненависть к себе. Соответственно, когда Зеленский обещал посадку Порошенко, это приносило ему голоса. Спустя год Порошенко по-прежнему гуляет на свободе, периодически ходя на допросы по малосущественным делам, в то время, как по основным и самым очевидным преступлениям его практически не трогают, что указывает на наличие определенных договоренностей, связанных с сохранением Порошенко свободы в обмен на услуги по продавливанию кабальных законов МВФ через Верховную раду Украины. Разумеется, Порошенко можно мариновать еще пару-тройку лет, чтобы перед следующими выборами хотя бы арестовать для поднятия рейтинга, но как бы с такой стратегией через пару-тройку лет арест самого Зеленского и лиц из его окружения не стал мейнстримом украинской политики.

Есть, разумеется, шанс, что Трамп сможет продавить реальную работу по делу «Бурисмы» на Украине, но это не так просто сделать в силу помех, поставленных Демократической партией США, а также боязни Зеленского и его окружения «поставить не на ту лошадь», повторив ту же ошибку, которую совершил Порошенко, поставивший в 2016-м году на Хиллари Клинтон и пожавший последствия этой ошибки.

Также очевидно топят Зеленского и пляски под дудку МВФ, когда ради получения новой дозы заграничных кредитов приходится резать социалку, продавать землю и «выполнять рекомендации». Причем, тут нет даже разговора о развитии, речь идет о банальном перекредитовании, чтобы избежать дефолта. Хотя перед выборами Зеленский для вида критически высказывался о МВФ, ему быстро объяснили, что кто девочку платит, тот ее и танцует.

Поэтому среди украинских политологов сейчас столь популярно сравнение того, что Зеленский говорил год назад, с тем, что он делает сейчас. Там все настолько наглядно, что не пнуть Зеленского сможет только ленивый, ибо все на поверхности. Разумеется, на общество это оказывает угнетающее воздействие, так как ожидалось нечто иное, чем было при Порошенко, а получили на выходе все тот же суповой набор – война на Донбассе, разгул неонацизма, олигархи у власти, диктат МВФ, вымывание рабочей силы за рубеж, деградация социальной сферы. И можно сколько угодно рассказывать про роль Порошенко в этих процессах, но уже более года за это отвечает именно Зеленский, и именно с ним люди будут ассоциировать текущие и будущие неприятности. Более того, тот же Порошенко, если/пока не сядет, будет на голубом году рассказывать, что при нем «Украина развивалась и двигалась вперед», но пришел Зеленский и все испортил. И это уже сейчас работает. Рейтинг Порошенко в последние месяцы даже несколько подрос, аккумулируя в себя как рейтинг фейкового «Голоса», так и голоса разочаровавшихся в Зеленском, которые сейчас на троих рвут «Оппозиционный блок», «Батькивщина» и «Европейская Солидарность».

Есть ли у Зеленского и тех сил, которые за ним стоят, ресурсы для изменения этой тенденции? Пока еще есть – даже выполнение нескольких обещаний, связанных с войной на Донбассе, посадкой Порошенко, расследованием расстрела людей на Майдане, может серьезно изменить к нему отношение. Но для этого нужна политическая воля, которая, как мы видели за прошедший год, фактически отсутствует – по течению плыть оказалось куда проще. Поэтому с большой долей вероятности мы увидим не «великий перелом» в вопросе популярности Зеленского, а дальнейшее его погружение в болото общественного разочарования, на фоне чего будут происходить поиски нового «украинского мессии», которого заботливо подготовят украинские финансово-олигархические группы с неизменным получением ярлыка на княжение из Вашингтона. Ничего необычного, просто будни марионеточного государства, которым при необходимости можно управлять из-за рубежа по телефону.

https://asd.news/articles/ukraina/boloto-razocharovaniya/ – цинк

Еще хотелось бы добавить на тему бегства Вокарчука из парламента https://asd.news/articles/ukraina/ya-ne-sdamsya-bez-boya/. Некоторые считают, что это свидетельство того, что его проект провалился и он рубит хвосты. Как представляется, все ровно наоборот – Вокарчук за большие деньги слепил фейковый проект (вернее под него слепили), который аккумулировал в себя электорат, который сейчас подгребает под себя Порошенко. Вокарчук "честно" заработал на разводе избирателей и сейчас просто отваливает после выполнения годичного контракта по имитации политической деятельности. Петрушка свое дело сделала – петрушка может уходить. На следующих выборах про "Голос" никто уже и не вспомнит.