Врач Татьяна Романенко рассказала о последствиях профилактики коронавируса имбирем

13.06.2020, 22:53, Разное

Врач из клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко пояснила о последствиях профилактики коронавируса имбирём, лимоном и чесноком. Все эти продукты не только не спасут от инфекции, но и нанесут вред ослабленному организму.

Сразу после начала пандемии коронавируса, в Сети появился слух о возможности защититься от вируса с помощью лука, чеснока, имбиря и лимона. Эти ошибочные предположения уже опроверг учёный Александр Гинцбург, а теперь Татьяна Романенко пояснила об опасности вышеуказанных продуктов питания. В случае с луком и чесноком организм ещё сможет справиться с большим количеством активных веществ. Лимон же является мощным антиоксидантом и переедание может стать причиной развития болезней почек и желудочно-кишечного тракта.

Имбирь, вопреки устоявшемуся мнению, полезен только в небольших количествах и только тем людям, которые не имеют хронических заболеваний. В противном случае состояние человека может резко ухудшиться. При этом корень имбиря никак не защитит организм от коронавирусной инфекции и его нельзя считать профилактическим средством, пишет интернет-издание «iReactor».