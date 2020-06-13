Бывшая жена Константина Ивлева не собирается отказываться от фамилии экс-супруга

13.06.2020, 22:53, Разное

Недавно Мария Ивлева дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась своими планами на будущее после развода со знаменитым шеф-поваром. По словам экс-супруги Константина Ивлева, менять фамилию она пока не планирует.

Беседуя с журналистами интернет-портала “СтарХит”, Мария Ивлева сообщила, что смогла взять себя в руки после предательства любимого человека. В этом ей помогла серьезная работа над собой в психологическом плане, а также любимые увлечения – спорт и ведение своего кулинарного блога в соцсети. Кроме того, она воспитывает двоих детей от брака с кулинаром – сына Матфея и дочь Марию. Говоря же о перспективе смены фамилии, Ивлева сообщила, что делать этого пока не планирует: “Вот выйду замуж, тогда обязательно поменяю”. К тому же, большая часть имущества оформлена на неё, поэтому изменение фамилии может стать причиной “возни с документами”.

Бывшая звезда телезведы призналась, что жалеет о своем браке с Константином Ивлевым, к которому, к слову, её мать в свое время отнеслась без энтузиазма. Впрочем, недавно в аккаунте Марии Ивлевой появился весьма красноречивый намек на то, что вниманием мужчин она не обделена.