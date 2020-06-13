Мнение: Из колоды твоей утащили туза

13.06.2020, 22:45, Разное

А вообще интересно: с чего вдруг Всемирная Организация Здравоохранения устами своего директора заявила, что “бессимптомные носители коронавируса не заразны”? Это ведь не просто некое “уточнение”; такое заявление практически уничтожает теоретическую основу, на которой держится вся концепция “карантинов” и “борьбы с ковидом” в большинстве стран мира!

Ведь на чем основаны все эти требования “сидите дома и носите маски”? Как раз на том, что якобы – как считалось вплоть до позавчерашнего дня – ЛЮБОЙ человек может заразить вас. А также вы сами – даже если не чувствуете абсолютно никаких симптомов – можете быть источником заражения для кого угодно, включая и так называемую “группу риска” (людей 65 лет и старше). “Ты думаешь, вируса нет? А он есть!”

Собственно, в основе всемирной паники было именно это, искусственно созданное представление об этаком “ниндзя-вирусе”: ты его никак не ощущаешь, а сам при этом всех заражаешь. Из-за этого любое общение и любой контакт были объявлены смертельно опасными, и даже была – официально! – провозглашена концепция “разобщения людей” (прямым текстом!)

Но если бессимтомные не опасны, так как вирус они не разносят – то во всяческих карантинах, да и в масках – просто теряется смысл. Мы ведь и раньше старались держаться в стороне от людей, безудержно кашляющих и чихающих. И все эти закрытия заведений общепита и стадионов также, оказывается, чрезмерны и бессмысленны: достаточно, как теперь уже принято, измерять на входе температуру у входящих – и вуаля! Нет симптомов – ты не заразный, проходи.

Фактически у всего мирового “коронобесия” оказался подрублен его самый главный корень, тот, на котором всё и держалось. Перефразируя Достоевского, можно даже сказать: “Если бессимптомники не заразны – то всё позволено!”

Спрашивается: что же заставило ВОЗ фактически дезавуировать всемирный психоз, который сама же эта организация старательно раздувала предыдущие полгода?! Почему она решилась так бесповоротно “кинуть” всех политиков, которые ей доверились – ведь теперь им придется с бледным видом объяснять свой очередной кульбит разоренным карантинами согражданам!

Очевидно, что такие резкие перевороты туда-сюда должны иметь под собой в основе Большую Политику. Скорее всего, ВОЗ в данном случае осуществляет “прогиб под Трампа”: его угроза – от имени США – покинуть ВОЗ – сработала. Терять ТАКОГО клиента в ВОЗ не захотели… и переметнулись. Трамп ведь с самого начала заявлял, что никакие карантины ему не нужны – по всей видимости, те, кто все это затевал, не захотели брать Трампа в долю.

ВОЗ оказалась меж двух огней – и, похоже, решила переменить сторону. Заодно объявив всю свою “пандемию ковида” не совсем удачной шуткой.

Звучит, конечно, дико; но разве остановка всей мировой экономики, цифровые пропуска и штрафы за попытки выйти на пробежку – это не дикость?

Очень забавно наблюдать эти пару дней, как все штатные и записные коронобесы всех мастей из последних сил стараются “не заметить” заявление ВОЗ, а то и сделать вид, что “ничего особенного не произошло, заявление ВОЗ ничего не меняет”.

Но в душе самые умные из них всё поняли, конечно, сразу. Поняли – и с тех пор в ушах у каждого коронобеса, не переставая, звучит старая песенка Высоцкого:

“…из колоды моей

Утащили туза.

Да такого туза,

Без которого смерть!”

Жаль бедолаг. Столько времени не вылезая из масок и перчаток – и всё насмарку.