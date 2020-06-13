В Петербурге со следующей недели откроют парикмахерские, библиотеки и бани

13.06.2020, 22:43, Разное

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об открытии с 15 июня ряда бытовых организаций, приостановивших работу весной из-за вспышки коронавируса. Это в том числе коснется парикмахерских, библиотек и бань, однако некоторые ограничения в отношении них продолжат действовать.

Так, для посещения библиотек и архивов будет необходима предварительная запись, парикмахерские и салоны красоты не смогут оказывать косметические услуги, а в банях не будут работать парилки — только помывочные зоны.

Помимо них возобновить работу смогут мебельные магазины, риелторские организации, рекрутинговые агентства и фотомастерские — за исключением тех, что располагаются в торговых центрах. Также были разрешены прокат и ремонт велосипедов и самокатов; спортивные комплексы откроются только для подготовки спортсменов.

В начале этой недели, с 9 июня, многие из этих ограничений, в том числе на работу парикмахерских, уже были сняты в Москве вместе с пропускным режимом. С 16 июня в столице должны открыться летние веранды ресторанов, библиотеки и музеи, а с 23 июня и стационарные заведения общепита. Жителям города при этом по-прежнему предписано соблюдать дистанцию и носить маски и перчатки в общественных местах.

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