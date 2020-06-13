Путин рассказал, что было бы с миром без восстановившейся России

13.06.2020, 22:08, Новости дня

Мир был бы опаснее, если бы РФ не заняла в нем достойного положения, сообщил глава российского государства Владимир Путин.

Заявление Путина показали в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Как сообщил в интервью президент, «если бы РФ не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», передает РИА «Новости».