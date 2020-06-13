Путин рассказал, что было бы с миром без восстановившейся России
13.06.2020, 22:08, Новости дня
Мир был бы опаснее, если бы РФ не заняла в нем достойного положения, сообщил глава российского государства Владимир Путин.
Заявление Путина показали в анонсе телепередачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Как сообщил в интервью президент, «если бы РФ не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее», передает РИА «Новости».
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