С погибшим в ДТП с Ефремовым простились в Москве

13.06.2020, 22:05, Разное

В зале при Институте имени Склифосовского состоялась церемония прощания с Сергеем Захаровым, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, передает РИА ФАН. Похороны состоятся в селе Константиново Рязанской области.

Напомним, что вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль автомобиля Jeep Grand Cherokee, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон LADA. За рулем грузовичка находился Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице.