 

“Ему нравится”: жена Мамаева рассказала о драках в семье

13.06.2020, 22:05, Разное

Алана Мамаева призналась, что они с мужем иногда дерутся, но делают это в шутку. Таким образом хавбек выражает свои чувства.

“Если ему нравится, как я выгляжу, то специально подходит, толкает меня и смеется”, – пояснила жена спортсмена. Также она порассуждала о том, как должна вести себя женщина.

По мнению модели, девушка сама выбирает, какой она будет в отношениях с мужчиной, на работе или где-то еще. Она задалась вопросом, почему одних бьют, а других носят на руках. Супруга Павла Мамаева отметила, что всегда чувствовала себя умнее, красивее и сильнее других.

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Публикация от Алана Мамаева (@alana_mamaeva) 2 Мар 2020 в 12:18 PST

Алана рассказала, что в детстве ее постоянно задевали, поэтому пришлось зарабатывать авторитет силой. Девушке всегда помогала уверенность в себе.

Напомним, что футболист Павел Мамаев освободился из тюрьмы в сентябре 2019 года. После этого он заключил контракт с “Ростовом”.



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