НАТО предоставило Украине статус партнера с расширенными возможностями

13.06.2020, 22:00, Новости дня

КИЕВ – Украина получила статус партнера в программе расширенного партнерства НАТО. Об этом 12 июня сообщил официальный веб-сайт Североатлантического альянса.

Этот статус является частью Инициативы НАТО по оперативной совместимости с партнерами. Цель Инициативы – поддержание и углубление сотрудничества между государствами-членами и партнерами, вносящими значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

В пресс-релизе на сайте Североатлантического альянса отмечается, что как партнер НАТО Украина предоставила войска для операций союзников, в том числе в Афганистане и Косово, а также для Сил реагирования НАТО и учений НАТО.

«Союзники высоко ценят этот значительный вклад, который демонстрирует приверженность Украины евроатлантической безопасности», – подчеркивается в пресс-релизе.

«Это решение признает значительный вклад Украины в миссиях НАТО и демонстрирует неизменную приверженность Североатлантического альянса партнерству, несмотря на пандемию COVID-19», – сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску (Oana Lungescu).

Украина стала одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО в областях, представляющих взаимный интерес.

Следующий шаг – ПДЧ в НАТО

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов говорит, что в сфере планирования сотрудничества с НАТО Украина получает дополнительные возможности.

«Я бы не впадал в эйфорию о том, что следующий шаг – это вступление Украины в НАТО, о чем говорят некоторые политики. Эта программа не несет в себе никаких обязательств по приему Украины в НАТО. Единственный шаг, чтобы Украина вступила в НАТО, – необходим План действий по членству в НАТО (ПДЧ)», – говорит Александр Леонов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог отмечает, что статус партнера НАТО с расширенными возможностями позволяет лучше подготовить Украину к моменту рассмотрения заявки о присоединении к Альянсу.

«Но сначала нужно пройти ПДЧ. ПДЧ – программа, тот момент, когда Украина возьмет на себя обязательства соответствовать критериям НАТО, а статус расширенных возможностей с НАТО позволит нам это сделать», – подчеркивает Александр Леонов.

По его словам, уже были прецеденты, когда Альянс рассматривал заявки стран с территориальными спорами: Украина, в случае готовности, также может рассчитывать на положительное решение НАТО.

Украинские военные – друзья и партнеры НАТО

Эксперт по политике Александр Солонтай считает, что сотрудничество в новой программе с НАТО – это признание работы по унификации стандартов, которую провели украинские военные.

«Теперь нас от конституционной цели – вступление в НАТО отделяет одна позиция – деоккупация Крыма и Донбасса. Не думаю, что это признание политической работы, сказать, что мы политически больше продвинулись в сторону НАТО, – нельзя. Пока – мы друзья и партнеры. Но военные по натовским нормативам провели очень серьезную работу», – говорит Александр Солонтай корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что официальное обсуждение и обсуждение присоединения к Альянсу не пройдет, пока Украина не восстановит свою территориальную целостность.

«Ситуация открытой войны с Россией – это другое, учитывая масштаб действий, аннексию, которая внесена в российскую конституцию, страны НАТО не смогут начать официальные переговоры о нашем вступлении», – подчеркивает Александр Солонтай.

Перспективные возможности

В блоге на странице Информационного агентства Лига.net заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок пишет о перспективах нового статуса своей страны.

«Довольно перспективные [возможности], в частности: участие в планировании операций и учений; доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средств; возможность направить национальный персонал на должности в штаб-квартире и командных структурах НАТО, а также обмен разведданными для повышения взаимной ситуационной осведомленности», – отмечает украинский дипломат.