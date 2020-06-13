 

COVID-19 обнаружили еще у одного нардепа – Гончаренко

13.06.2020, 21:54, Новости дня

Коронавирусную инфекцию подтвердили еще у одного народного депутата Украины. Об этом 13 июня проинформировал Telegram-канал народного депутата от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко.

“COVID-19 заболел нардеп от “Слуги народа” Максим Перебыйнис”, – говорится в сообщении.

45-летний Перебыйнис является председателем подкомитета по вопросам здравоохранения комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

По данным сайта парламента, последний раз нардеп голосовал в Верховной Раде 2 июня.

3 июня он принимал участие в заседании комитета Рады, сообщается на его Facebook-странице.

Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию обнаружили у восьми народных депутатов: членов “Слуги народа” Владимира Ватраса, Руслана Горбенко, Юрия Аристова, Валерия Божика, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы “Довіра” Сергея Шахова, нардепа из фракции “Батьківщина” Олега Мейдича.

30 апреля спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил, что коронавирусом могли заразиться от 10 до 15 его коллег.

На утро 13 июня в Украине COVID-19 был подтвержден у 753 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего в стране заразилось 30 506 человек, 880 из них скончались, выздоровело 13 976.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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