“Юридический бумеранг”. Журналист Bellingcat считает, что руководство РФ обеспечит себе иммунитет в деле MH17, только признав, что ведет войну с Украиной

13.06.2020, 21:54, Новости дня

Если выводы следствия о международном характере войны на Донбассе будут подтверждены судебным решением по делу о гибели рейса MH17, у людей, находящихся на верхушке российской властной цепи, возникнут значительные неприятности. Об этом в статье для The Insider, которая вышла 12 июня, написал журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев.

В прокуратуре Нидерландов уже заявили, что ни один из четырех нынешних обвиняемых не соответствует критериям, по которым они могут рассчитывать на статус участника вооруженного конфликта, а значит, получить защиту от судебного преследования.

Уже объявлено, что будут выдвигаться обвинения против экипажа комплекса “Бук” и командиров, предоставивших ракетную установку, приказавших перейти границу Украины и сбить самолет.

“В отличие от четырех обвиняемых, все эти будущие подозреваемые, вероятно, будут членами российских вооруженных сил или ФСБ. Не существует мыслимого сценария, при котором комплекс “Бук”, принадлежащий 53-й Курской бригаде, был бы предоставлен “ополченцам ДНР” без обученного экипажа. Экипаж “Бука”, обычно состоящий из двух лейтенантов и двух или трех солдат или младших офицеров, весьма вероятно, получит неприкосновенность комбатантов. Прокуроры уже определили, что конфликт был международным, а значит они были членами регулярных вооруженных сил во время выстрела”, — написал Грозев.

Но по мере продвижения вверх по цепочке российского военного командования критерии для предоставления иммунитета будут все менее применимы, пришел к выводу журналист.

“Кремль и минобороны всегда категорически отрицали, что Россия является участником войны, и заявляли, что российские вооруженные силы не пересекли украинскую границу. Следовательно, условие “открытого и различимого участия в войне” не может применяться к военному и политическому руководству [РФ]”, – отметил он.

Уже сейчас у следствия есть данные перехваченных переговоров, согласно которым, командная вертикаль по снабжению оружием доходила до министра обороны Сергея Шойгу, напомнил представитель Bellingcat.

“Таким образом, выдвижение обвинений в адрес высшего военного руководства России – лишь вопрос времени. В отличие от нынешних четырех обвиняемых, они легко могли бы получить военную неприкосновенность, если бы только они и их верховный главнокомандующий признали себя участниками войны. Но они и он постоянно это отрицают, и это само по себе делает иммунитет невозможным”, – заявил Грозев, назвавший ситуацию “юридическим бумерангом доктрины “Ихтамнет”.

По его словам, не следует забывать о репутационных потерях, которые понесет Россия в случае выдвижения официальных обвинений высшим военным чинам.

“Одно дело, когда всеми забытые российские “добровольцы” вынуждены до конца жизни не покидать территорию России. Совсем другое дело, когда высшее командование министерства обороны и ФСБ (включая, возможно, и лично [Александра] Бортникова и Шойгу) официально признаются виновными в убийстве 298 гражданских лиц и попадают в список Интерпола. Для европейской страны это будет беспрецедентным ударом по репутации”, – подытожил автор.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: заместитель главы “разведки ДНР” Олег Пулатов (Гюрза), “министр обороны” группировки “ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот).

Пулатов – единственный из четырех обвиняемых, который решил участвовать в процессе. На судебных заседаниях его представляет группа адвокатов.

Прокурор Тейс Бергер на судебном заседании 10 марта сказал, что если Пулатов согласится дать показания в суде, то он может получить гарантии, что не будет арестован.