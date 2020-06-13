Ученые рассказали о причинах массовой скупки туалетной бумаги в начале пандемии

13.06.2020, 21:53, Разное

Объединенный коллектив швейцарских и немецких ученых провели исследование с целью выяснения причин, спровоцировавших факты массовой скупки туалетной бумаги в начальный период пандемии коронавируса во многих странах мира. На основании результатов исследователи выделили три основных фактора упомянутого явления.

Исследование ученых, представляющих Институт эволюционной антропологии Общества Макса Планка, было проведено в период с 23 по 29 марта текущего года. Участие в нём приняли около тысячи человек из Европы, а также Канады и США. Исследуемым было предложено заполнить специально разработанный опросный лист, содержащий, в числе прочих, вопрос о причине покупки туалетного “расходного материала”. По окончании анализа тестирования было выявлено, что двумя основными причинами массовой скупки бумаги у людей были страх перед неизвестным вирусом, а также наличие индивидуальной повышенной эмоциональности, усиливающей влияние первого фактора. Примечательно, что люди, проявляющие наличие большой тревожности в обыденной жизни, и в начальный период пандемии были склонны запасать туалетную бумагу в излишнем количестве. Специалисты считают, что для них данный товар играл роль некоего субъективного символа безопасности.

В списке причин присутствовал и еще один фактор – склонность части респондентов к повышенной аккуратности. По словам исследователей, такие люди также проявляли повышенную активность в скупке туалетной бумаги. К слову, было также отмечено, что жители степенного возраста запасались бумагой больше, чем молодые, а канадцы и американцы – активнее, чем европейцы.

Впрочем, эксперты признали, что феномен был изучен ими лишь частично, поэтому некоторые психологические объяснения и ситуативные факторы, вероятно, остались вне рамок исследования. “Субъективное чувство угрозы, исходящее от COVID-19 было, похоже, главной причиной создания запасов туалетной бумагой, но мы все же пока еще далеки от полного понимания этого явления”, – резюмировал один из авторов исследования Тео Топпе.