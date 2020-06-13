 

Ученые рассказали о причинах массовой скупки туалетной бумаги в начале пандемии

13.06.2020, 21:53, Разное

Объединенный коллектив швейцарских и немецких ученых провели исследование с целью выяснения причин, спровоцировавших факты массовой скупки туалетной бумаги в начальный период пандемии коронавируса во многих странах мира. На основании результатов исследователи выделили три основных фактора упомянутого явления.
Исследование ученых, представляющих Институт эволюционной антропологии Общества Макса Планка, было проведено в период с 23 по 29 марта текущего года. Участие в нём приняли около тысячи человек из Европы, а также Канады и США. Исследуемым было предложено заполнить специально разработанный опросный лист, содержащий, в числе прочих, вопрос о причине покупки туалетного “расходного материала”. По окончании анализа тестирования было выявлено, что двумя основными причинами массовой скупки бумаги у людей были страх перед неизвестным вирусом, а также наличие индивидуальной повышенной эмоциональности, усиливающей влияние первого фактора. Примечательно, что люди, проявляющие наличие большой тревожности в обыденной жизни, и в начальный период пандемии были склонны запасать туалетную бумагу в излишнем количестве. Специалисты считают, что для них данный товар играл роль некоего субъективного символа безопасности.

В списке причин присутствовал и еще один фактор – склонность части респондентов к повышенной аккуратности. По словам исследователей, такие люди также проявляли повышенную активность в скупке туалетной бумаги. К слову, было также отмечено, что жители степенного возраста запасались бумагой больше, чем молодые, а канадцы и американцы – активнее, чем европейцы.

Впрочем, эксперты признали, что феномен был изучен ими лишь частично, поэтому некоторые психологические объяснения и ситуативные факторы, вероятно, остались вне рамок исследования. “Субъективное чувство угрозы, исходящее от COVID-19 было, похоже, главной причиной создания запасов туалетной бумагой, но мы все же пока еще далеки от полного понимания этого явления”, – резюмировал один из авторов исследования Тео Топпе.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / В США впервые вышел ПК HD 268 Pro G1 MT с китайским процессором

05.06 / Статьи о неэффективности гидроксихлорохина отозваны из-за резонанса в научной среде

28.04 / “Сильные женщины противоестественны: Акиньшина высказалась против феминизма

06.06 / Умерла бывшая жена легендарного режиссера

24.04 / «Начинаешь и у себя находить похожие симптомы»: Лариса Вербицкая пожаловалась на самочувствие

26.05 / Мнение: Крым опять не наш

29.04 / Монстр из болота Вирджинии массово убивал собак и коз

05.05 / Ученые: Эффективность вакцин против ВПЧ может оказаться преувеличенной

23.04 / Учёные назвали главные цели для коронавируса в организме

20.05 / Ученые сравнили риск смерти от COVID-19 при сахарном диабете разных типов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска