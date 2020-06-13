Мнение: О требованиях Автономной Зоны Сиэтла

13.06.2020, 21:50, Разное

Список требований коммуны Автономной Зоны Сиэтла к властям города.

Народная Республика Капитолийского Холма

Можно иронично предположить, что с городом злую шутку сыграл привезённый в своё время из Чехословакии на потеху американским мажорам памятник Ленина. Смеялись над вождём, наряжали на всякие гей-парады, а теперь под надзором Ленина образовалась целая «народная республика». Своего рода магическое влияние бронзового исполина, которого так боятся все антикоммунисты мира, на исторический процесс. Сначала на Донбассе вокруг памятников Ленину сформировались народные республики, а теперь это поветрие перекинулось и на США.

На сайте у сиэтловских коммунаров сказано примерно следующее:

«Брошенная полицией и оставленная на сожжение, эта зона была осаждена анархистами, сторонниками BLM и другими протестующими, которые с тех пор превратили ее в нецензурное сообщество, основанное на взаимопомощи. По сути, CHAZ — это оккупация Капитолийского холма, а не официальная декларация независимости. В самоуправляемых кварталах вы можете найти продавцов продуктов питания, ежедневные марши, общественные кинопоказы и общественные советы, которые проводятся в течение всего дня».

Видно, что вопреки романтике соединения негритянского движения с бронзовым Лениным, несмотря на громкое название своего предприятия, протестанты лишь «оккупируют» кварталы, выдвигая требования в основном к муниципальной власти.

От лица угнетаемых негров они требуют следующего.

1. Распустить полицейское управление и «аппарат уголовного правосудия» Сиэтла.

2. Полностью отменить финансирование полиции, в т.ч. отменить пенсии полицейских.

3. До момента роспуска полицейского управления наложить полный запрет на применение насилия.

4. Положить конец патрулированию школ полицией (американские школы охраняют 46 тыс. полицейских, которые регулярно попадают в различные расистские скандалы).

5. Перепрофилировать строящуюся в Сиэтле тюрьму для малолетних преступников.

6. Инициировать полномасштабное расследование прошлых и нынешних случаев жестокого обращения со стороны полиции в Сиэтле и Вашингтоне, а также повторно открыть все прекращённые дела (это требование также к федеральному правительству и правительству штата, в нём имеется перечисление конкретных фамилий и дел для примера).

7. Возместить ущерб жертвам полицейского произвола в форме, которая будет определена позднее.

8. Огласить имена полицейских, причастных к жестокости. Отменить привилегии анонимности госслужащих в данной сфере.

9. Пересмотреть дела всех осужденных за насильственные преступления негров с составом присяжных из негров.

10. Декриминализировать ответственность за протесты и амнистировать протестантов (перечисляются для примера конкретные фамилии).

11. Освободить всех осужденных за преступления, связанные с марихуаной, и реабилитировать их.

12. Освободить всех осужденных и арестованных за сопротивление задержанию, если нет иных обвинений.

13. Предоставить право голосования всем осужденным.

14. Отменить прокурорский иммунитет до момента роспуска полицейского управления Сиэтла.

15. Упразднить тюрьмы для малолетних и частные коммерческие тюрьмы.

16. Создать систему альтернативного уголовного наказания в виде «восстановительных систем».

17. Предоставить право создавать народные дружины для борьбы с преступностью.

18. Возвратить всё имущество жителей, хранящееся в бюро находок полиции.

19. Справедливо расследовать случаи тех, кто подвергся сексуальным домогательствам или насилию со стороны полицейского управления Сиэтла или тюремных надзирателей в штате Вашингтон.

20. Ввести обязательное использование нательных видеорегистраторов полиции с публикацией записей в интернете до момента роспуска полицейского управления.

21. Направить финансирование полиции после роспуска управления на здравоохранение, бесплатное государственное жилье, образование (в т.ч. увеличить зарплату учителей и уменьшить средний размер школьного класса), организацию услуг для мигрантов, не имеющих документов, развитие в целом, в т.ч. благоустройство.

22. Инициировать деджентрификацию (прекращение заселения бедных кварталов богатыми белыми).

23. Ввести контроль за величиной арендной платы.

24. Восстановить городское финансирование искусства и культуры, чтобы восстановить некогда богатую местную культурную самобытность Сиэтла.

25. Ввести бесплатное обучение в колледже, в т.ч. для негров.

26. Запретить практику «зачистки бездомных».

27. Ввести децентрализованный избирательный процесс, предоставить жителям Сиэтла возможность выбирать кандидатов на государственные должности людей из рабочего класса. Отменить бюрократические барьеры для баллотировки на государственную должность.

28. Ввести практику найма в больницы и медицинские учреждения Сиэтла негров для оказания помощи и работы с неграми.

29. Поддержать бизнес негров.

30. Создать службу психологической помощи населению.

31. Уделить больше внимания истории негров и индейцев в учебной программе.

32. Ввести дополнительные профессиональные требования к учителям, врачам и журналистам.

33. Снести все памятники деятелям Конфедерации.

Если рассматривать данное заявление как программу коммуны, то очевидно, что её участники игнорируют не только победный опыт коммунистических революций, но даже опыт Парижской коммуны, которая вроде как близка им по духу. Коммуна управляется общим собранием протестующих, которых насчитывается до двух тысяч человек. Видимо, данные требования являются демократическим выражением политического сознания протестующих.

Видно также, что никакого отношения к вопросу о власти данное предприятие не имеет, являясь по форме очередным «майданным» палаточным лагерем, призванным в этом случае решить насущные проблемы города так, как это понимают протестующие.

По своему политическому смыслу вышеизложенные требования являются социал-демократическими, направлены на улучшение отдельных элементов капиталистической системы. Никакого классового, прогрессивного содержания в них нет. Они вполне могли бы быть частью заурядной программы буржуазной политической партии левого толка. Такая партия, между прочим, уже давно напрашивается в двухпартийной системе США в качестве укрепления политической надстройки капитализма.

Разумеется, создание такой (абсолютно безопасной для капитализма) коммуны активно используется в предвыборной борьбе демократической партии против Трампа.

https://prorivists.org/46_chaz/ – полностью по ссылке