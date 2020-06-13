Личное: Почему мы сорвались?

13.06.2020, 21:45, Разное

Не прошло и часа, как я опубликовала утренний пост с покаяниями Ефремова, как мне позвонил один очень известный режиссёр и актёр.

Леночка, говорит он вкрадчиво, милая! Простите, что добыл ваш телефон, сказать очень хочется вам мысли умного человека (свои)! Да что ж вы делаете-то, ну кается человек, а поэт — и вы, заодно! — должны призывать словом милость к падшим! Тем более, что раз кается.



Кается. Фото: Соцсети

Чего, спрашивает человек-глыба меня, вы на него всей страной сорвались? Нехорошо это, не по-христиански!

Что мне ответить глыбе? Ответила честно, как есть.

А есть у нас так: шутам гороховым, презираемым во все времена, у нас почему-то всё стало можно.

Всё можно — вопить, убивать, буйствовать. Вести себя, как животное, и плевать в лица простых людей. Захочет нассать на голову? Нассыт. Захочет убить? Убьёт.

Помните, как было до революции? Изучали историю? Так вот был театр, где на сцене выплясывали в неглиже балерины.

Придёт барин — смотрит. Кого бы мне отодрать сегодня? Парашку или Марфушку?

А марфушки и парашки стараются, чтобы угодить барину! Пляшут, что дым столбом, письки из-под короткого подола светятся! Ну а как же? После акта скоротечной любви барин подарочек даст — платочек цветастый или коробочку расписную.

Всё крепостной проститутке в радость, как сочинской лахудре из сауны — сундук LV.

Потом всех этих дворян и помещиков извели в революцию. Образовался вакуум высшего света, а общество баранов без кумиров ведь жить не может.

Посидели партийные вожди и подумали: дадим-ка пролетариям новых кумиров! Гомосексуалиста Рома, например, или его преданного ученика Александрова с женой лёгкого нрава Орловой. Ну, и так далее — станет артист новой советской интеллигенцией.

А то, что у артиста того школа еле окончена, а вузы их и вузами назвать нельзя, ввиду отсутствия там уроков, кроме актёрского мастерства, так это никого как бы и не волновало.

Баранам и так сойдёт, верно?

«Когда мы были молодые, то ездили за рулем даже в состоянии крайнего опьянения. Однажды я на своей “Победе” вернулся поздно вечером из Дома актера домой. Утром следующего дня собрался ехать на репетицию, спустился во двор, вижу: стоит моя “Победа”, окна открыты, а на сиденье лежат 5 рублей. Это я накануне приехал, расплатился и пошел спать», — Александр Ширвиндт.

Разве жизнь великих актёров была когда-то другой? Нет, они всегда беспробудно пили, беспорядочно совокуплялись, вели, в общем, себя как и предписывает им профессия шутов гороховых — ничтожно, подло и грязно.

Зато высокомерие их выросло. Да так, что сами стали верить — не люди они, а, как минимум, полубоги. Всё им можно, всё доступно, и ничего им не будет за это.

В чём принципиальное отличие крепостной актрисы Парашки от советской или нынешней «звезды»?

Только лишь в отношении к ним общества. Если раньше их оценивали здраво, то потом стали неадекватно называть образцом человека.

«Олега Николаевича Ефремова и Михаила Михайловича Козакова, людей дикого темперамента, особенно в состояния опьянения, обуздать не могли. Единственным, кого эти два персонажа слушались в период запоя, был я. И мне звонили из театра «Современник» неожиданно, часа в два ночи, и говорили: «Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич…» Я даже не дослушивал, что с Олегом Николаевичем, и перся.

В это время великого Ефремова держали несколько человек.

А у него был пунктик: нутряной демократ, он ненавидел все, что касается роскоши, барства, и в состоянии крайнего опьянения ногами бил машины, стоявшие у театра. Тогда машины были признаками неслыханного благополучия. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже. Тут надо было обуздать его, чтобы машину не пришлось потом «госпитализировать», — Александр Ширвиндт.

А вот и папа нашего сегодняшнего героя — тоже ведь беспробудный был алкоголик. Напьётся — идёт машины пинать. Буйный.

А если почитать Андрона Кончаловского? Ну, кроме его отношения к женщине, как к дырке, есть у него и про алкоголь: целые хвалебные оды «Кончаловке» — водке на можжевеловых бруньках — ночами сосали все Михалковы и их друзья из банки в чулане.

Так почему народ с бурным негодованием среагировал на Ефремова?

Неужели, непонятно? Да просто созданный образ «известного актёра» жутко не совпадает с реальностью!

Сидит пьяное ничтожество — тупое, высокомерное, пьяное, а нам говорят — великий актёр! А потом садится, как и многие из них, пьяным за руль и убивает простого человека.

Но и это ещё не главное. Все мы прекрасно понимаем, что Ефремову нихрена не будет! Там, где обычный человек присел бы в тюрьму на 12 лет, Миша отделается условкой.

И вы, дорогая моя глыба кино, спрашиваете, почему народ так возмутился? Я вам отвечу: достали вы уже, небожители хреновы!

Поведение ваше достало! Аморальность, жадность, лицемерие, безнаказанность — достало! Деньги ваши, вседозволенность — звёзды вы хреновы! Пьяные ничтожества, которых нужно драть и пороть на заднем дворе по утрам с похмелья, как вы того заслуживаете!

Может, это не мы сорвались — как вы там сказали: как собаки с цепи? — а просто прозрели и увидели, что бешеные собаки — вы? Всё вам можно, всё разрешено системой, а на деле вы оказались хуже любого простого курьера-водителя!

Или я неправа?