 

Трамп заявил о победе американской армии над фашизмом и коммунизмом

13.06.2020, 21:30, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте заявил, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму.

Выпускники академии, в том числе генерал Дуайт Эйзенхауэр и генерал Омар Брэдли помогли США победить в войне со «зловещими нацистами и имперскими фашистами», сказал Трамп, передает ТАСС.

«Армия также держала оборону против угнетения со стороны коммунизма», – добавил он. О роли СССР в победе над нацизмом американский лидер не упомянул.

Администрация Белого дома в своем аккаунте в Instagram поздравила подписчиков с Днем Победы, отметив, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания. «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. В конце концов, так происходит всегда», – говорилось в сообщении.

В сентябре 2019 года Трамп заявил, что «социализм и коммунизм убили 100 млн людей».



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