В Москве мужчину ранили в живот из травматического пистолета

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13.06.2020, 21:08, Новости дня

В Москве произошел конфликт со стрельбой, ранен один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«В 19.43 на службу «02» поступило сообщение о том, что по адресу: улица Бойцовая, дом 1 произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них, предположительно, из травматического пистолета выстрелил в своего оппонента, а затем скрылся с места происшествия», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Правоохранители инициировали проверку по факту происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что пострадавшего госпитализировали с ранением в живот.

В минувшее воскресенье мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Москве, пострадали двое прохожих. В результате штурма стрелявший был задержан, он получил ранение, также был ранен сотрудник Росгвардии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, стрелявший скончался.



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