 

Авиабазу с американскими военными в Ираке обстреляли ракетами

13.06.2020, 21:08, Новости дня

На авиабазу в Ираке, где расположены силы коалиции во главе с США, упал реактивный снаряд, сообщают СМИ.

«Ракета упала на базе Таджи в Ираке, на которой находятся военные США», – сообщил телеканал «Аль-Арабия», передает РИА «Новости».

О погибших и пострадавших в результате инцидента не сообщается.

С начала 2020 года район американского посольства в Багдаде неоднократно подвергался ракетному обстрелу. В конце января при обстреле посольства США в столице Ирака пострадали несколько человек, после чего проводилась эвакуация людей с территории дипломатической миссии.

После очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос по выводу контингента США из Ирака.



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